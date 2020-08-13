Белгород, , 11:26 — REGNUM Утверждён порядок размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Белгородской областной думы по единому избирательному округу, сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии. Избиратели увидят семь объединений.

Последовательность размещения партий установили в результате жеребьёвки. На выборах объединения представят в следующем порядке: ЛДПР, Партия пенсионеров, «Патриоты России», «Справедливая Россия», «За правду», КПРФ, «Единая Россия». Региональные отделения представили 313 кандидатов.

Выборы депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва состоятся 13 сентября 2020 года по смешанной системе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белгородскую областную думу хотят пройти 435 кандидатов