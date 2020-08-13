Додома, , 11:22 — REGNUM В Управлении по регулированию коммуникаций Танзании (TCRA) заявили, что ни одному местному средству массовой информации не запретили публикацию материалов иностранных СМИ, подчеркнув, что нововведения в «закон о СМИ» касались качества материалов местных передач и публикаций. Об этом передает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на заявление главы лицензионного департамента TCRA Мхандиси Эндрю Кисаки.

«Когда вышло постановление, многие неправильно поняли его, однако оно гласило о необходимости согласования материалов, публикуемых в местных СМИ и за рубежом», — заявил Кисаки в телефонном интервью корреспонденту радиостанции.

Он подчеркнул, что TCRA намерены контролировать сферу вещания и связи с целью проверки профессионализма местных СМИ и качества передаваемой ими информации. Однако цели запрещать сотрудничество с иностранными СМИ не было, добавил Кисаки.

Напомним, ранее в Танзании ограничили цитирование иностранных СМИ. Теперь для этого потребуется получение специальной лицензии. В стране также ввели правила, по которым в случае работы с иностранными вещателями корреспонденты местных СМИ должны будут сопровождаться «правительственными наблюдателями». Нововведение вызвало широкие обсуждения в Танзании.

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