Киев, , 11:19 — REGNUM Общественный совет при минюсте Украины рекомендовал ведомству начать процесс запрета деятельности партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партии Шария». Об этом, как передает «РБК-Украина», заявил 12 августа председатель совета Василий Гончарук.

В общественном совете изучили обращения ряда националистических партий и организаций и пришли к выводу, что деятельность указанных партий вредит «национальной безопасности» Украины.

Лидер партии Шария украинский блогер Анатолий Шарий считает, что попытка запретить деятельность оппозиционных партий на Украине обусловлена падением рейтинга пропрезидентской партии «Слуга народа», а также проведением местных выборов. Он назвал действия власти незаконными, а также пообещал противодействовать попыткам запрета через европейские инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, после ряда нападений радикалов на членов партии Шария, на ситуацию начали реагировать депутаты Европарламента.

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