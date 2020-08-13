Вильнюс, , 11:13 — REGNUM Возможность непосредственных контактов с властями Белоруссии для разрешения сложившегося в республике кризиса рассматривает президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом 13 августа сообщила советник главы государства по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите в эфире литовского радио LRT.

«Президент не исключает возможности непосредственных контактов, если для этого будут определенные условия», — заявила советник.

Также она указала, что контакты по линии дипломатов тоже обычно очень хорошо действуют, однако в случае необходимости возможны и прямые контакты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутат Европарламента (ЕП) от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии.