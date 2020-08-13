Оренбург, , 10:55 — REGNUM В Оренбурге осуждён бывший мэр города Евгений Арапов. Приговор 13 августа вынес Ленинский райсуд.

Экс=чиновник признан виновным в коррупционных преступлениях. Суд назначил ему четыре с половиной года колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинение требовало для него десять с половиной лет. Приговор начали оглашать 12 августа.

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