Киев, , 10:51 — REGNUM Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) Украины заочно расследовать массовое убийство участников беспорядков в центре Киева, совершённое в начале 2014 года. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе ГБР.

«Следователи… будут осуществлять специальное (заочное) досудебное расследование в отношении бывшего командира роты специального назначения ПМОН «Беркут», подчинённого ГУ МВД Украины в г. Киеве», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ГБР рассказали, что в данный момент ведомство пытается получить разрешение на проведение заочного расследования в отношении других подозреваемых. Всего следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство, произошедших на улице Институтской в феврале 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович не появляется на улице без грима, опасаясь за свою жизнь.

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