Токио, , 10:28 — REGNUM Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като 12 августа сообщил журналистам, что правительство Японии осторожно относится к признанию вакцины COVID-19, разработанной Россией, и не готово заключить соглашение об импорте немедленно.

«Нашей целью является максимально широкомасштабная и скорейшая вакцинация, однако мы также намерены проверять безопасность» — передает информационное агентство Jiji Press слова министра.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии уже заключило соглашения с американской компанией Pfizer и британской AstraZeneca о поставках еще не разработанной вакцины.

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