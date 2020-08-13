Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст регулярно поддерживает связь со старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером. Об этом сообщает Forbes.

По данным источников издания, Уэст разговаривает с Кушнером «почти каждый день», начиная с июля, когда рэпер объявил о своем желании баллотироваться на пост президента США.

Forbes сообщает, что Кушнер играет ключевую роль в кампании по переизбранию на второй срок действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, Уэст уже зарегистрировался в качестве независимого кандидата в Оклахоме и Миссури. В Иллинойсе у него возникли некоторые проблемы. Там он собрал 3,2 тыс. подписей в свою поддержку, но после их подачи в избирательную комиссию подлинность примерно трети подписей была оспорена.

Отметим, что в нескольких штатах Уэст уже не сможет попасть в избирательный бюллетень, так как срок подачи подписей там уже прошел. В частности, он не будет в бюллетенях в штате Южная Каролина.

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