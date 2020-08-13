Минск, , 10:25 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии отпустили двух операторов агентства Ruptly Сергея Каменетского и Александра Ковалева, сообщили 13 августа в телеграм-канале RT.

Отмечается, что представители СМИ были задержаны в Минске 9 августа. Они не выходили на связь более четырех дней. В RT добавили, что операторы снимали открытие избирательных участков в Минске.

Отметим, видеоагентство Ruptly является частью телевизионной сети RT. Ранее правоохранительные органы Белоруссии отпустили итальянского журналиста Клаудио Локателли, задержанного в Минске.

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