Киев, 13 августа 2020, 10:27 — REGNUM Беспорядки в Белоруссии начались из-за того, что молодёжи стало скучно. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко 12 августа в эфире телеканала «Украина 24».
Шевченко отметил, что белорусские протестующие имеют полное право на протест, однако у них нет конструктивных требований к власти, помимо того, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть свой пост.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что происходящее в Белоруссии затрагивает национальную безопасность Украины.
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