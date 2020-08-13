Киев, , 10:27 — REGNUM Беспорядки в Белоруссии начались из-за того, что молодёжи стало скучно. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко 12 августа в эфире телеканала «Украина 24».

«Людям, которые жили в Белоруссии, особенно молодежи, приелась стабильность. Им хочется адреналина, им скучно, они не хотят платить налоги…» — рассказал парламентарий.

Шевченко отметил, что белорусские протестующие имеют полное право на протест, однако у них нет конструктивных требований к власти, помимо того, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть свой пост.

«Какие будут последствия? Заводы, фабрики, колхозы остановятся, придут иностранцы и начнут грабить, землю продадут непонятно кому, социальные устои, которые Лукашенко сохранял, все уйдут в небытие», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что происходящее в Белоруссии затрагивает национальную безопасность Украины.

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