Найроби, , 10:21 — REGNUM Члены семьи бывшего парламентария Кении Чангамве Рамадана Каджембе пригрозили подать в суд на министра здравоохранения страны Мутахи Кагве за заявление о причине смерти депутата, которое, по их словам, «унизило» семью и спровоцировало «дискриминацию». Об этом передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv со ссылкой на заявление сына покойного.

Соуд Каджембе заявил, что в правительстве несправедливо заявили о том, что его отец скончался от осложнений COVID-19. Он подчеркнул, что бывший парламентарий скончался дома и был захоронен у себя на родине.

Как отмечают репортеры, жена покойного скончалась несколько недель назад от осложнений COVID-19.

Соуд Каджембе заявил, что намерен привлечь к ответственности всех причастных к фальсификации причин смерти его отца, в том числе министров здравоохранения Мутахи Кагве, образования Джорджа Магоху и губернатора Найроби Майка Сонко, которые опубликовали информацию о бывшем парламентарии в интернете.

Он добавил, что иск в суд на вышеперечисленных лиц будет подан, если они в течение 14 дней не принесут публичные извинения семье покойного.

Каджембе подчеркнул, что он осуждает фальсификации, добавив, что «болезни его родителей не должны становиться инструментом политики».