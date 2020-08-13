Белгород, , 10:16 — REGNUM Закончена регистрация кандидатов для участия в выборах депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва. Избирательная комиссия допустила к выборам семь партий и 435 кандидатов, сообщает пресс-служба регионального избиркома.

На выборы зарегистрированы семь избирательных объединений, в составе которых 313 кандидатов: по 57 у КПРФ и ЛДПР, 45 человек у «Справедливой России», по 42 кандидата от «Партии пенсионеров» и партии «За правду», 39 — «Единая Россия» и 31 от «Патриотов России». В окружных избирательных комиссиях зарегистрировано ещё 122 кандидата. Таким образом, всего на выборах депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва зарегистрировано 435 кандидатов. Отказано в регистрации 17 кандидатам.

Региональному отделению партии «Новые люди», подавшему в срок необходимые документы, отказано в регистрации в связи с превышением процента недействительных подписей избирателей от числа отобранных для проверки.

Выборы депутатов облдумы назначены на единый день голосования 13 сентября 2020 года, в законодательный орган предстоит избрать 50 человек.