Лондон, , 10:13 — REGNUM Мирная протестная акция, в которой приняли участие около 200 человек, прошла около посольства Белоруссии в Лондоне. Об этом 13 августа сообщает РИА Новости.

Также уточняется, что участники акции прошли по центру столицы Британии от Парламентской площади, выражая таким образом свою солидарность с участниками протестов в Белоруссии.

После этого протестующие пришли к белорусскому посольству, возложив цветы к порогу дипломатического ведомства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько мужчин из Белоруссии, утверждающих, что они служили в силовых структурах республики, демонстративно выбросили форму с нашивкой «спецназ» в мусорный бак.