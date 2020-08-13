Минск, , 09:58 — REGNUM В Минске утром 13 августа возобновились акции солидарности с задержанными в ходе протестов, сообщает портал Tut.by.

Отмечается, что акции проходят рядом со станциями метро. Люди выстраиваются в цепи, некоторые из участников держат цветы, проезжающие автомобили сигналят в знак солидарности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии не прекращаются стихийные акции протеста против президента этой страны Александра Лукашенко и результатов выборов главы государства 9 августа.

Протесты жестко подавляются белорусскими силовиками, однако начинает нарастать международная реакция на события в Белоруссии и режим Лукашенко может столкнуться с изоляцией.

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