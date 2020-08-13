Москва, , 09:53 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко никак не отреагировал на неоднозначный тост журналиста Владимира Познера 25-летней давности. Об этом телеведущий написал в личной колонке на сайте «Познер Online».

Познер отметил, что случай произошел на встрече 20 российских журналистов с белорусским лидером. На ужине гостям предложили произнести тост.

«Моя мама научила меня тому, что, когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего», — вспомнил свой тост Познер.

По его словам, Лукашенко только «выразительно посмотрел» и ничего не ответил. Однако организатор встречи — Борис Березовский, пытался сгладить слова журналиста.

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