Москва, , 09:52 — REGNUM Ввести сезонное лицензирование для таксистов предложил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Нужно исходить из реальных потребностей. Разговаривал с таксистами, и они сами говорят о необходимости введения сезонной лицензии», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Особенно это касается регионов с ярко выраженной сезонностью услуг, например, в Крыму таксистам приходится оплачивать лицензию за весь год, хотя реальные потребности в перевозках куда более сжатые по времени, рассуждает парламентарий.

«Почему бы не предложить людям возможность оформления лицензии, например, с 1 мая по 30 сентября? Это разумно, рационально, практично и отвечает пожеланиям тех, кого так настойчиво призывают легализовать налоговые отношения с государством», — предложил Нилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России действует закон о налоге на профессиональный доход. Самозанятыми можно стать, скачав приложение.

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