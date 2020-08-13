Тбилиси, , 09:50 — REGNUM Большинство жителей Грузии считают, что наибольшая угроза для страны исходит от России. Об этом говорится в опубликованном 12 августа опросе, который был проведен по заказу Международного Республиканского института США.

Согласно данным исследования, 82% видят «политическую угрозу» со стороны РФ, а 70% — экономическую. На втором месте по этому показателю Турция, 6% респондентов считают, что от этой страны исходит «политическая угроза», 7% — что экономическая.

Самым важным партнером большинство опрошенных назвали США. 65% — политическим, а 51% — экономическим. Для Евросоюза эти показатели составили 51% и 37% соответственно. Для Украины — 22% и 18%.

Напомним, в Грузии на протяжении многих лет ведется антироссийская пропаганда. Политические оппоненты регулярно обвиняют друг друга в работе в «интересах России».

В то же время РФ входит в тройку крупнейших экспортеров и импортеров Грузии. Подавляющее количество топлива, зерна и другой продукции на грузинском рынке российского производства. Основной объем экспорта вина и фруктов из Грузии приходится на Россию. До начала пандемии большинство туристов в Грузию приезжали из России.

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