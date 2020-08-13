Киншаса, , 09:36 — REGNUM Сотни военнослужащих вооруженных сил ДР Конго направятся на военные учения в США в сентябре 2020 года. Об этом передает радиостанция Radio Okapi со ссылкой на заявление посла США в ДР Конго Майка Хаммера.

В эфире радиостанции посол заявил, что с отправкой в США данной группы военных начнется многолетняя программа учений.

«Мы планировали начать в августе, однако это будет затруднено в связи с пандемией коронавируса. Я надеюсь, что учения начнутся в сентябре. Некоторые военнослужащие смогут принять в них участие. И мы сможем продолжать [программу]. Они [учения] проводятся при сотрудничестве с министерством обороны», — заявил Хаммер.

«Эти учения мы запланировали давно. Однако мы считаем нужным возобновить их в связи с успехами, достигнутыми ДР Конго в сфере защиты прав человека», — добавил он.

Хаммер также отметил, что в рамках программы предполагается, что специалисты из США прибудут в ДР Конго и проведут учения в различных военных училищах страны.