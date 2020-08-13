Тбилиси, , 09:12 — REGNUM 33% избирателей в Грузии готовы поддержать правящую партию «Грузинская мечта». Об этом говорится в опубликованном 12 августа опросе, который был проведен по заказу Международного Республиканского института США.

Второй по популярности партией в Грузии, согласно данным опроса, является «Единое национальное движение». В ее поддержку высказались 16% опрошенных. По 5% респондентов готовы проголосовать за партии «Европейская Грузия — Свободные демократы», «Новая Грузия — Стратегия Строителя» и «Альянс Патриотов». Другие партии смогли набрать во время опроса по 2% и меньше. Еще 28% опрошенных не смогли сказать, за какую партию они готовы проголосовать.

Также во время исследования задавался вопрос: «За какие партии, если такие есть, вы бы не проголосовали ни при каких обстоятельствах?». Больше всего — 29% — сказали, что такой партией является «Единое национальное движение». Против «Грузинской мечты» высказались 25%, а 16% не готовы голосовать за «Гирчи».

Напомним, 31 октября в Грузии должны пройти выборы в парламент. По новым правилам, внесенным в избирательное законодательство этим летом, победившая на выборах партия не сможет создать правительство без вступления в коалицию, если получит менее 40% голосов избирателей.

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