Майкоп, , 09:01 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов опубликовал сведения о своих доходах за 2019 год. Согласно справке о доходах, размещенной на официальном сайте руководителя республики, в прошлом году он заработал 1 826 587,96 рубля.

Это на 381 тыс. больше, чем годом ранее. Его супруга заработала в 2019 году 61 421,20 рубля. Транспортных средств за главой региона и членами его семьи не числится.

Что касается недвижимости, то в собственности у Кумпилова имеются жилой дом площадью 323,8 кв. м и два земельных участка площадью 631 и 581 кв. м, а также два хозяйственных строения, площадью 15,9 и 27,7 кв. м.

В пользовании у его семьи, состоящей из супруги и троих сыновей, также жилой дом площадью 439,3 кв. м и земельный участок площадью 1606 кв. м, навес — летняя кухня — баня площадью 309 кв. м.