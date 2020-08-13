Киев, 13 августа 2020, 08:53 — REGNUM Ситуация в Белоруссии может развиваться по абсолютно любому сценарию. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 12 августа в ходе круглого стола в информационном агентстве «Укринформ».
Данилов отметил, что происходящее в Белоруссии непосредственно касается национальной безопасности Украины, поэтому Киев пристально следит за событиями в соседней стране.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минске были задержаны два украинских «активиста», подозреваемых в участии в массовых беспорядках.
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