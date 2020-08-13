Киев, , 08:53 — REGNUM Ситуация в Белоруссии может развиваться по абсолютно любому сценарию. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 12 августа в ходе круглого стола в информационном агентстве «Укринформ».

"В современном мире возможно всё. Поэтому я не могу ничего исключать. Очень хотелось, чтобы там всё закончилось как можно скорее, демократично, спокойно, чтобы там, не дай Бог, не было жертв», — прокомментировал он.

Данилов отметил, что происходящее в Белоруссии непосредственно касается национальной безопасности Украины, поэтому Киев пристально следит за событиями в соседней стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минске были задержаны два украинских «активиста», подозреваемых в участии в массовых беспорядках.

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