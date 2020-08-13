Минск, , 08:41 — REGNUM В Белоруссии завели уголовное дело в отношении украинских «активистов», членов организации «Волонтёр SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом, как передает «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), заявила 12 августа белорусская «правозащитница» Татьяна Равяка.

Равяка рассказала, что граждане Украины остановились в её квартире в Минске. Позже к «правозащитнице» пришли с обыском, изъяли компьютер Реуцкого, паспорт Васильева и другие вещи.

«Они только сегодня приехали в Белоруссию… Они не могли и не принимали участия ни в каких беспорядках», — утверждает она.

Задержанных подозревают в участии в массовых беспорядках, им грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения.

В МИД Украины подтвердили факт задержания указанных граждан, а также пообещали принять меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины заявили, что во время беспорядков в Белоруссии были задержаны девять граждан Украины, совершившие административные правонарушения. Позже их отпустили.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии в ходе беспорядков задержали девять граждан Украины