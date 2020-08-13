Виндхук, , 08:34 — REGNUM Президент Намибии Хаге Гейнгоб отказался от получения компенсации от правительства Германии за убийства, совершенные немецкими колониальными войсками. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Намибии.

В соответствии с сообщением, в Намибии признали готовность Германии «попросить прощения» за колониальное прошлое, однако отметили, что в европейской стране «отказались от достижения двусторонних договоренностей о залечивании оставленных [колониализмом] ран».

"Компенсация, предлагаемая в настоящее время правительством Германии, еще не была одобрена правительством Намибии», — сообщили в пресс-службе.

По словам репортеров, немецкие колониальные войска убили сотни тысяч представителей этносов гереро и нама во время антиколониальных восстаний в 1904—1908 гг.

Как сообщают ученые, в то время было убито около 75% населения этноса и гереро и более 50% — этноса нама.

Переговоры между Германией и Намибией о выплате компенсации за убийства начались в 2015 году. К настоящему времени было проведено восемь раундов переговоров.