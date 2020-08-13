Вашингтон, 13 августа 2020, 08:28 — REGNUM В случае если обвинения в сговоре России с талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердятся, Москва заплатит «огромную цену». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Напомним, 26 июня газета The New York Times писала, что российская военная разведка якобы предлагала заплатить за убийство американских военнослужащих в Афганистане и тем самым сорвать планы США по установлению мира с талибами (членами организации, деятельность которой запрещена в РФ). Никаких доказательств, подтверждающих сделанные выводы, публикация не содержала.
Сами террористы опровергли эти предположения американской стороны, заявив, что в них нет ни слова правды. Подобный образом на эти заявления отреагировал и президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома назвал публикации New York Times обманом со стороны газет и демократов.