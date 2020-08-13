* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM В случае если обвинения в сговоре России с талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердятся, Москва заплатит «огромную цену». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или западных людей в целом, то они должны будут заплатить огромную цену. Это то, чем я поделился с министром иностранных дел Лавровым», — сказал госсекретарь в интервью, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

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«Мы не будем это терпеть», — добавил Помпео.

Напомним, 26 июня газета The New York Times писала, что российская военная разведка якобы предлагала заплатить за убийство американских военнослужащих в Афганистане и тем самым сорвать планы США по установлению мира с талибами (членами организации, деятельность которой запрещена в РФ). Никаких доказательств, подтверждающих сделанные выводы, публикация не содержала.

Сами террористы опровергли эти предположения американской стороны, заявив, что в них нет ни слова правды. Подобный образом на эти заявления отреагировал и президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома назвал публикации New York Times обманом со стороны газет и демократов.