Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии, а также приостановку поставок нефти в республику.

Вместе с тем Помпео подчеркнул, что для Вашингтона важнее добиться «хорошего результата для белорусского народа — вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках нефтепродуктов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии не прекращаются стихийные акции протеста против президента этой страны Александра Лукашенко и результатов выборов главы государства 9 августа.

Протесты жестко подавляются белорусскими силовиками, однако начинает нарастать международная реакция на события в Белоруссии и режим Лукашенко может столкнуться с изоляцией.

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