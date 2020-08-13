Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Государственный департамент США планирует выделить до 30 грантов на создание «Американских уголков» — культурных и образовательных центров в Казахстане, 13 августа сообщает RT.

Посольство США в Казахстане принимает заявки на грант от казахстанских и американских некоммерческих организаций. Планируется, что подрядчики примут участие в разработке программ по темам, предложенным Госдепом.

В частности, предлагается создать программы на тему экономики и предпринимательства, медиаграмотности, культурного наследия, инновации и климата. Сумма грантов составит от $2,5 тыс. до $50 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственный департамент США планирует выделить несколько грантов на обучение и юридическую помощь представителей СМИ в Казахстане.

Читайте ранее в этом сюжете: США выделят $320 тыс. для поддержки журналистов в Казахстане