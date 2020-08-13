Ханты-Мансийск, , 08:08 — REGNUM В Югре в единый день голосования 13 сентября в десяти муниципалитетах пройдут выборы глав и представительных органов. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Жителям посёлков Советского и Лямина Сургутского района, Малого Атлыма Октябрьского района, Мулымьи Кондинского района, Сорума Белоярского района предстоит выбрать глав. Депутатов местных дум изберут в Мегионе, Покачах, Радужном и Белоярском районе, в также в посёлке Советский пройдут выборы депутатов местных дум.

Для людей с ограниченными возможностями будут созданы на выборах особые условия, вплоть до аудиоинформации о кандидатах в депутаты, предусмотрена помощь волонтёров. Впервые голосующим на избирательных участках в торжественной обстановке будут вручены памятные сувениры.