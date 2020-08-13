Пекин, , 08:01 — REGNUM Китайские правоохранительные органы выпустили правила ускоренного возврата активов государству в рамках уголовных дел в интересах борьбы с бедностью, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Согласно правилам, выпущенным Верховным народным судом Китая, Верховной народной прокуратурой КНР и министерством общественной безопасности КНР, активы, изымаемые в рамках головных дел, будут переводиться на проекты по борьбе с бедностью в течение пяти рабочих дней на счета соответствующих организаций или частных лиц после того, как правоохранительные ведомства дадут на то одобрение.

Активы с явным правом собственности должны быть возвращены скорейшим образом, если они не наносят вред интересам других сторон, не влияют на дальнейшее рассмотрение дел и не вызывают возражения со стороны подозреваемых, ответчиков и заинтересованных сторон в соответствии с правилами.

Активы, которые не могут храниться в течение длительного времени или в ситуации колебания рыночных цен, могут быть выставлены на продажу или на аукцион с согласия их владельцев и одобрения правоохранительных органов.