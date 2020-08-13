Париж, , 07:30 — REGNUM Турция должна прекратить одностороннюю геологоразведку в Восточном Средиземноморье, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, 12 августа сообщается на сайте французского лидера.

Макрон высказал свою озабоченность по поводу действий Анкары и той напряженности, которую они вызывают.

Кроме того, президент Франции решил усилить французское военное присутствие в Восточном Средиземноморье. Боевые корабли должны прибыть в регион в ближайшее время.

Макрон также подчеркнул необходимость помощи Греции со стороны остальных стран ЕС и поприветствовал посредничество Германии по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция вновь начала геологоразведку в Восточном Средиземноморье.

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