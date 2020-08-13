Нью-Йорк, США, , 07:36 — REGNUM Постпред США при ООН Келли Крафт призвала членов Совета Безопасности ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана — проголосовать за представленный Вашингтоном проект резолюции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 12 августа на сайте американского постпредства.

«Я призываю всех членов Совета Безопасности осознать реальные последствия прекращения действия этого эмбарго на поставки оружия. Главная цель Совета Безопасности — содействие глобальному миру и безопасности. Если не продлить эмбарго на поставки оружия, это будет издевательством над той священной ответственностью, на которой была создана Организация Объединенных Наций», — говорится в тексте сообщения.

В заявлении Крафт подтверждается представление США проекта резолюции по Ирану, которая «стала результатом многих месяцев активной американской дипломатии».

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают настаивать на продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Новый проект резолюции, которую Вашингтон планирует вынести на голосование Совета Безопасности ООН до конца текущей недели, нацелен на то, чтобы помешать Ирану свободно покупать и продавать обычные вооружения.

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