Прага, , 06:51 — REGNUM Посол Белоруссии в Праге был вызван в чешский МИД для объяснений слов белорусского президента Александра Лукашенко о влиянии на протесты в республике из нескольких стран, в том числе и из Чехии. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в ходе пресс-конференции.

По словам главы ведомства, в Праге не могут согласиться со словами белорусского лидера и не понимают причины его поступка. Петржичек подчеркнул, что чешские власти ждут предъявления свидетельств сказанного.

Кроме того, министр отметил, что МИД Чехии уже выразил протест из-за заявления Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа Александр Лукашенко заявил, что протестами в Белоруссии, которые вспыхнули после президентских выборов, управляли из Чехии, Польши и Великобритании.

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