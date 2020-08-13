Анадырь, , 06:00 — REGNUM Врачи, которые приезжают на работу в Чукотский АО, должны быть уверены в наличии возможностей для профессионального роста, заявил 13 августа премьер-министр России Михаил Мишустин во время поездки в Анадырь.

Во время встречи с врачами Чукотской окружной больницы глава российского правительства предложил считать регион «второй родиной» тем, кто сможет продолжить здесь работу.

«Очень важно, чтобы врачи, когда они приезжают на Чукотку, находили здесь свою вторую родину, могли здесь качественно работать, получить все необходимые условия для жизни и получить возможность профессионального совершенствования», — сказал Мишустин.

Он добавил, что увиденная им больница — «классная» и одна из лучших, посещённых им в России ранее.

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