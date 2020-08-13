Приштина, , 08:25 — REGNUM Депутат оппозиционной Демократической партии Косово Мемли Красничи 12 августа отреагировал на заявление управляющего совета Альянса за будущее Косово, глава которого Рамуш Харадинай заявил о намерении стать президентом, причем ещё до окончания мандата Хашима Тачи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Красничи назвал любое обсуждение кандидатур на пост президента до истечения его мандата после того, как тот продержался хотя бы 7 месяцев, неэтичным и подчеркнул, что подобные дискуссии относительно замены Тачи на руку Специальному трибуналу по Косово в Гааге.

По словам Красничи, стремление партий, входящих в правящую коалицию, избежать возможности проведения парламентских выборов в будущем году демонстрирует то жалкое состояние, в котором они находятся, и недоверие граждан к Альянсу за будущее Косово Рамуша Харадиная и Демократической лиге Косово (ЛДК).

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