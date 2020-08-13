Приштина, , 08:24 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово и бывший премьер-мининистр Рамуш Харадинай 12 августа по завершении заседания Генерального совета своей партии заявил, что для него будет «особой честью» выдвижение его кандидатуры на пост президента.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ранее заместители председатель Альянса Ардиан Джини заявил, что Харадинай обсудит с партнерами по коалиции возможность получения им поста президента ещё до истечения срока окончания мандата вызванного в Гаагу президента Хашима Тачи.

При этом Харадинай подчеркнул, что он выступает за сохранение нынешних границ Косово и эффективное управление Косово в период пандемии, для чего необходима реконфигурация правящей коалиции с Демократической лигой Косово, членом которой является нынешний премьер-министр Косово Авдулла Хоти.

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