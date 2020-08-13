Белград, , 11:53 — REGNUM Глава албанского национального совета в Сербии Рагим Мустафа вечером 12 августа прокомментировал в эфире Косовской телепередачи RTV Dukagjini ситуацию с коронавирусом в албанских муниципалитетах Сербии Прешево, Буяновац и Медведжа.

По словам Мустафы, число заражённых растет, однако правдивой статистики роста случаев нет.

Рагим Мустафа Албанцы в Прешевской долине боятся, что они не получат необходимой медицинской помощи в госпиталях Враи и Лесковца. Большое число албанцев лечатся у себя дома, поскольку в госпиталях Враи и Лесковца нет ни одного врача-албанца.

Мустафа заявлил, что сербские албанцы опасаются дискриминации со стороны сербских властей, и призвал главу минздрава самопровозглашенного Косово Арменда Земая подготовить медицинские учреждения к приему пациентов с COVID-19 из Прешевской долины.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителям Албании разрешили въезд в Косово без теста на коронавирус