Белград, 13 августа 2020, 11:53 — REGNUM Глава албанского национального совета в Сербии Рагим Мустафа вечером 12 августа прокомментировал в эфире Косовской телепередачи RTV Dukagjini ситуацию с коронавирусом в албанских муниципалитетах Сербии Прешево, Буяновац и Медведжа.
По словам Мустафы, число заражённых растет, однако правдивой статистики роста случаев нет.
Мустафа заявлил, что сербские албанцы опасаются дискриминации со стороны сербских властей, и призвал главу минздрава самопровозглашенного Косово Арменда Земая подготовить медицинские учреждения к приему пациентов с COVID-19 из Прешевской долины.
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