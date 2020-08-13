Приштина, , 08:45 — REGNUM Глава косовской партии Движение за самоопределение Альбин Курти 12 августа провел встречу с командующим КФОР (Силы для Косово, миротворческая миссия НАТО, действующая в Косово по мандату ООН — ИА REGNUM) генералом Микелем Риси.

На странице «Самоопределения» в социальной сети Facebook сообщается, что Курти обсуждал с Риси вопрос об участии сербских полицейских в совместном патрулировании косовской границы, в ходе которого вооруженные сербские силовики оказались в деревне Карачево в муниципалитете Каменица, что вызвало панику у местного албанского населения.

Во встрече приняли участие бывший глава МВД из рядов «Самоопределения» Джеляль Свечля и бывший министр обороны Косово Энвер Дуголли.

Стороны договорились поддерживать регулярные контакты в будущем.

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