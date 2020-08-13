Бердск, Новосибирская область, , 05:35 — REGNUM Мэр новосибирского Бердска Евгений Шестернин прокомментировал слухи о своём скором уходе с поста. Он заявил, что не намерен досрочно увольняться с занимаемой им должности.

Напомним, ранее редакция «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на «достоверные источники» сообщила, что Евгений Шестернин после 13 сентября планирует покинуть свой пост.

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«Не соответствует действительности, — сказал Евгений Шестернин сайту «Бердск-Онлайн», отметив, что продолжает работать до 13 сентября 2020 года. — Если выберут депутатом, значит пойду в депутаты».

При этом источник «Курьер. Среда. Бердск» подчеркивал, что действующий глава Бердска «снимет с себя полномочия, независимо от результата выборов».