Анадырь, , 05:24 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин начал рабочую поездку по регионам Дальнего Востока с Анадыря, передаёт 13 августа РЕН-ТВ.

На Чукотку он прибыл вместе с группой вице-премьеров и министров России, и уже приступил к работе. Первая встреча прошла с участием губернатора округа Романа Копина. Вместе они посетили тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта в Анадыре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Мишустин проведёт на Дальнем Востоке почти неделю, до 18 августа, с полным погружением в проблемы регионов. После Чукотки он посетит Петропавловск-Камчатский, Магадан, Благовещенск.

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