Приштина, 13 августа 2020, 08:33 — REGNUM Миссия Организации по безопасности сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Приштине призвала парламент самопровозглашенного Косово пересмотреть положения законопроекта о защите ценностей войны УЧК (алб. Освободительная армия Косово), а точнее его пятой статьи как нарушающей свободу слова. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Напомним, против законопроекта уже высказались представители США и Швейцарии.
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