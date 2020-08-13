Приштина, , 08:33 — REGNUM Миссия Организации по безопасности сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Приштине призвала парламент самопровозглашенного Косово пересмотреть положения законопроекта о защите ценностей войны УЧК (алб. Освободительная армия Косово), а точнее его пятой статьи как нарушающей свободу слова. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Цитата из пресс-релиза миссии ОБСЕ в Косово Косово обладает продвинутой законодательной системой, соответствующей европейским стандартом, которая мощно защищает свободу слова и права человека. Однако, если бы такая защита распространялась только на национальную, она не была бы необходима. Демократия требует толерантности к несогласиям и уважения в случае противоречий, также по ключевым вопросам высокой исторической значимости.

Напомним, против законопроекта уже высказались представители США и Швейцарии.

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