Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Представители крупных американских технологических компаний провели консультации с представителями властей США относительно предстоящих партийных съездов Демократической партии и Республиканской партии, а также выборов президента страны. Об этом говорится 12 августа в распространённом ими заявлении.

Отмечается, что для консультаций по этим вопросам были приглашены сотрудники компаний Facebook, Google, Twitter, Microsoft и ряда других. В итоговом заявлении отмечается, что сотрудничество интернет-гигантов и властей США по политическим вопросам продолжается несколько лет.

«Мы, в частности, обсудили подготовку к предстоящим съездам и планы, касающиеся итогов выборов, — сообщили представители компаний. — Мы продолжим проявлять бдительность в том, что касается этих вопросов, и будем регулярно проводить встречи перед выборами в ноябре».

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября. До этого пройдет предвыборный съезд демократов (17−20 августа), и республиканцев (21−24 августа).

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