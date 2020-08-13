Каир, , 04:17 — REGNUM В Египте вечером 12 августа завершились выборы в восстановленную верхнюю палату парламента — Сенат. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны.

По её данным, во всех 27 провинциях уже завершили работу 14 тысяч избирательных участков.

Для граждан Египта, проживающих за границей, голосование проходило 8 и 9 августа. Результаты выборов в Сенат будут объявлены 19 августа.

Наблюдателями отмечается весьма невысокая активность избирателей на прошедших выборах, намного меньшая, чем при выборах в нижнюю палату парламента. В значительной степени это вызвано тем, что не очень понятно значение нового органа, а также его исключительно совещательной ролью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Египте 11 августа начинаются выборы в восстановленную верхнюю палату парламента, которая теперь называется Сенатом. В связи с пандемией нового коронавируса в стране была запрещена предвыборная кампания, агитация в СМИ была не очень активной.

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