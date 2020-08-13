Анадырь, , 04:04 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин подтвердил, что 13 августа округ с рабочей поездкой посетит глава правительства РФ Михаил Мишустин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня ждём в гости премьер-министра России. Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Дальневосточные регионы, начиная с Чукотского автономного округа», — написал в своём Instagram Роман Копин.

Губернатор добавил, что, несмотря на небольшое время визита, планируется обширная программа:

«У нас есть что показать и о чём рассказать: важном и необходимом для жителей округа».

Жители Чукотки в комментариях задают много вопросов, приглашая Мишустина побывать не только в Анадыре, но и в других районах округа:

«Он будет в других районах? Или только в Анадыре? Пусть посетить Провидения, особенно нашу больницу».

Как сообщало ИА REGNUM, в Анадыре Михаил Мишустин посетит несколько социальных и производственных объектов, проведёт встречи с их сотрудниками и обсудит с Романом Копиным актуальные вопросы.