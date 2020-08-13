Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Центральное командование Вооруженных сил США (US CENTCOM) заявило о задержании иранскими военными 12 августа судна в международных водах. Об этом сообщается на официальной странице US CENTCOM в социальной сети Twitter.

«Сегодня в международных водах иранские силы, в том числе два корабля и иранский вертолет Sea King, догнали и поднялись на борт судна под названием Wila», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают настаивать на продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Новый проект резолюции, которую Вашингтон планирует вынести на голосование Совета Безопасности ООН до конца текущей недели, нацелен на то, чтобы помешать Ирану свободно покупать и продавать обычные вооружения.

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