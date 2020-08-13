Буэнос-Айрес, , 02:26 — REGNUM Аргентинская провинция Огненная Земля намерена участвовать в производстве и распространении российской вакцины «Спутник V». Об этом губернатор провинции Густаво Мелелья 12 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«От правительства провинции мы связались с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), группой компаний «Химрар» и посольством Российской Федерации в Аргентине, чтобы выразить нашу заинтересованность в участии в производственной программе и распространении вакцины Gam-COVID-Vac под названием «Спутник V», — написал Мелелья.

Губернатор отметил, что считает сотрудничество между странами необходимым для прекращения пандемии. А представленная Россией вакцина «позволит сформировать долговременный иммунитет».

Как сообщало ИА REGNUM, бразильский штат Баия, являющийся четвёртым в стране по численности населения, заинтересовался перспективой тестирования и производства российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

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