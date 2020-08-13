Вашингтон, , 01:56 — REGNUM Ответственность за высокие показатели смертности от заболевания COVID-19 в США несет американский президент Дональд Трамп, заявила возможный кандидат на пост вице-президента страны и сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, передает телеканал СNN.

Свое заявление политик сделала на первом совместном мероприятии с наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом.

По словам Харрис, Трамп изначально воспринимал коронавирус несерьезно. Она добавила, что президент якобы уклонялся от увеличения масштабов тестирования и пренебрегал санитарными правилами.

Представитель демократов также выразила мнение, что Трамп, заблуждаясь, считает, что ориентируется в ситуации лучше любого эксперта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Дональд Трамп призвал прекратить попытки использовать ситуацию с коронавирусом в США для достижения политических целей.

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