Тегеран, , 10:23 — REGNUM 12 августа председатель комиссии иранского парламента (Меджлиса) по национальной безопасности и внешней политике Моджтаба Зоннури заявил, что Исламская Республика Иран поддерживает стабильность и безопасность в Ливане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Высокопоставленный дипломат заявил на встрече с послом Ливана в Иране Хасаном Аббасом, что укрепление стабильности и безопасности в ливанской стране будет способствовать обеспечению безопасности в регионе и мире в целом.

Комментируя недавний взрыв в Ливане, он выразил соболезнования послу, правительству и семьям погибших в результате этого трагического инцидента.

«Нынешние угрозы должны стать возможностями», — сказал он, отметив, что укрепление национального единства после катастрофы необходимо.

Зоннуни подчеркнул, что в нынешней ситуации в Бейруте необходима глобальная гуманитарная помощь, отметив, что некоторые страны не должны пользоваться ситуацией в своих политических целях.