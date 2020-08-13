Тегеран, , 10:46 — REGNUM 12 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что предложенная США резолюция о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану не получит поддержки, поскольку Соединенные Штаты не имеют права ссылаться на механизм Snapback. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Три европейских союзника Штатов уже недвусмысленно заявили, что США не могут использовать механизм Snapback», — заявил Зариф журналистам после заседания кабинета министров в Тегеране.

«США больше не являются членом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), поскольку они вышли из международного соглашения в мае 2018 года, поэтому американские власти не могут использовать механизм snapback», — подчеркнул Зариф. Министр иностранных дел Ирана отметил, что Соединённые Штаты не смогли прийти к общему консенсусу в отношении Исламской Республики.