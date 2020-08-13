Тегеран, , 10:52 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) направит в Иран две партии оборудования и материалов для борьбы с пустынной саранчой для дальнейшего укрепления национального технического потенциала по предотвращению и уменьшению ущерба, причиняемого «мигрирующим вредителем». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 августа.

Согласно пресс-релизу, опубликованному представительством ФАО в Иране, в рамках текущего чрезвычайного проекта Программы технического сотрудничества (TCP), финансируемого ФАО и реализуемого в тесном сотрудничестве с иранской организацией по защите растений (PPO) при министерстве сельского хозяйства, организация передает 57 опрыскивателей пестицидов сверхнизкого объема (ULV) (включая 50 ручных и семь ранцевых опрыскивателей) наряду с 10,4 тоннами пестицидов ULV Deltamethrin стоимостью более 100 тысяч долларов США.

«Закупленные за счет средств фонда при организации оборудование и материалы, включая текущие поставки, а также переданные ранее 25 автоматических опрыскивателей, повысят технический потенциал иранских властей по контролю и сокращению объема ущерба от вредителей», — сказал специалист ФАО по борьбе с вредителями Махназ Шабани.