Тегеран, , 10:54 — REGNUM 12 августа постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи заявил, что уверен, что Совет Безопасности ООН отклонит американский проект резолюции против Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем личном Twitter-аккаунте иранский посланник заявил: «Получив отпор от членов СБ ООН, США были вынуждены отступить от своего проекта резолюции по эмбарго на поставки оружия в Иран и предложили сегодня другой вариант, также нарушающий положения резолюции 2231.

Тахт Раванчи, однако, отметил, что новый проект аналогичен предыдущему плану по своей природе и цели. «Уверен, что Совет снова отвергнет этот шаг», — сказал он.

Согласно условиям иранской ядерной сделки 2015 года (известной как СВПД), международное эмбарго на поставки оружия Ирану будет снято с 18 октября 2020 года. Тем не менее Соединенные Штаты, которые два года назад в одностороннем порядке вышли из с трудом выработанного международного соглашения, пытаются предотвратить отмену санкции.