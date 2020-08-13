Тегеран, , 10:59 — REGNUM 12 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал международное сообщество остановить Соединенные Штаты, нарушающие международное право и разрушающие принцип многосторонности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Замечания Зарифа были опубликованы в англоязычной газете «Иран Дейли», базирующейся в Тегеране.

«Мы в Иране являемся мишенями порочного и неизбирательного режима санкций. Непостоянство и непредсказуемость США не имеют ничего общего с мастерским внедрением теории игр. Скорее, независимо от того, идет ли речь о его неправильном управлении внутри страны или о подрыве им мира и стабильности за рубежом, у нынешнего режима в Вашингтоне нет никакого реального плана, кроме как фронтально атаковать тех, кто стоит за верховенство закона», — заявил Зариф.

«Примером может служить обращение США с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, которая фактически неотделима от Совместного всеобъемлющего плана действий, широко известного как иранская ядерная сделка», — отметил он.

В июле 2015 года Иран, Соединенные Штаты, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали знаковое соглашение об исключительно мирном характере ядерной программы и освобождении иранского народа от бесчеловечных несправедливых санкций. В рамках СВПД США и другие подписанты также совместно выступили соавторами резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая охватывает ядерную сделку.